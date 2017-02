Após flagrar Pedro com Laura na cama, Helô terá embate com a rival

Helô terá um embate com Laura (Heloísa Jorge) nos próximos capítulos de “A lei do amor”. As duas conversarão depois que a mãe de Letícia flagrar a rival na cama de Pedro.

Laura vai procurar Helô na galeria. A ex de Tião (José Mayer) ficará reticente e dirá que não tem qualquer assunto para tratar com ela.

- Nem o Pedro? – questionará a executiva.

- O Pedro é todo seu, faça bom proveito.

- Pense bem no que está a dizer. Porque tenho um sentimento muito forte por ele! E, se você realmente está disposta a abrir mão do Pedro, eu vou lutar por ele com unhas e dentes – avisará a mãe de Stelinha (Maria Clara Mourão).

Helô responderá que a rival é cara de pau.

- Estou sendo franca e direta. Eu gosto do Pedro. Sempre gostei e sempre soube que ele amava você. O destino nos afastou e aproximou outra vez – afirmará Laura.

- Como pode ser tão cínica e falar como se não tivesse nada a ver com a nossa separação? Tão adulta, tão franca, mas está esquecendo que dormiu com um homem casado. O Pedro é comprometido, tem mulher, uma família. Eu abri a porta da minha casa para você, para sua filha, tratei a menina com o maior carinho e você fez o quê? Me traiu.Você é mais sórdida do que ele – atacará Helô.

- Até parece que Pedro e eu fomos para a cama com o único propósito de te magoar! Seja um pouco menos egocêntrica, por favor!

- Vocês me traíram e eu estou sendo egocêntrica?

Laura dirá que as boas memórias do namoro os uniram novamente, o que irritará a galerista:

- Então deem continuidade a essa ‘linda’ história. Vai lá se jogar em cima do Pedro. Assim você mostra para todo mundo que é uma mulher madura e desinteressada, e só está com o Pedro para reviver as boas memórias do namoro bonito e marcante do passado.

