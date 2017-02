Após descobrir que câncer de Letícia voltou, Tiago dará fora em Marina

Depois de descobrir que o câncer de Letícia voltou, Tiago (Humberto Carrão) dará um fora em Marina (Alice Wegmann) em “A lei do amor”.

Nos próximos capítulos da novela, a massagista irá atrás do neto de Magnólia (Vera Holtz) e dará um beijo nele. Tiago se afastará, revoltado:

- Você está maluca? A minha mulher no hospital fazendo quimioterapia e você vem aqui me beijar?

- Sinto muito pela Letícia, de verdade. Mas ela não é mais sua mulher. Se fosse, não teria vindo. Eu tenho caráter – rebaterá Marina.

A jovem tentará agarrá-lo novamente, mas ele recusará os carinhos.

- Você é muito sádica, muito sacana! Desde a nossa conversa no seu hotel, você nunca mais me ligou, nem procurou, mandou mensagem. Agora que a Letícia está doente, você reaparece do nada querendo transar comigo? Você está pensando que eu sou o quê? Aliás, e você? Qual é a sua?

- Eu não te procurei porque fiquei esperando você vir atrás de mim. Mulher gosta de um joguinho e de ser cortejada. Então, recapitulando: meu nome é Marina. E você é um cara muito gostosinho que está louco para me pegar – provocará a funcionária do SPA.

Tiago responderá que Letícia está no hospital e que ele não tem cabeça para transar:

- Eu não sei se é frieza ou total falta de noção da tua parte. Presta bem atenção: eu não quero mais nada com você. A única coisa que quero é que a minha esposa fique boa.

- Ela pode ser sua esposa, mas você sabe quem é sua mulher – responderá Marina.

- Faz um favor? Some daqui e não aparece nunca mais – pedirá ele.

- Não precisa ser tão radical nem tão bruto. Até por que você sabe que a gente vai voltar a se ver e ficar junto. Não sabe?

Tiago mandará novamente Marina se retirar. Antes de sair, ela ainda roubará um beijo do jovem, que baterá a porta com força, perplexo.

