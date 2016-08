Angel brasileira Lais Ribeiro sensualiza em ensaio de topless e fio dental

Com direito a bandeira do Brasil, a top piauiense roubou a cena na edição de agosto da ‘GQ’ mexicana.

A angel brasileira da grife Victoria´s Secret Lais Ribeiro posou bem à vontade para a edição de agosto da revista GQ mexicana. Com direito a topless e até fio dental mínimo, a top piauiense estrelou um ensaio cheio de sensualidade à beira mar.

Aos 25 anos e uma das estrelas do seleto time da famosa grife de lingerie, Lais mostrou toda sua ótima forma, com direito até a uma bandeira do Brasil diante das câmeras. Isso sem contar um maiô decotadíssimo usado pela morena e um biquíni amarelo, que contou com uma puxadinha super provocante na parte de baixo.