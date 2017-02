Ampliação da UFPI incentiva acesso à comunidade

Uma área cedida de cinco mil metros quadrados para campus Ministro Reis Velloso está sendo usada para expansão em obras que vão trazer maiores benefícios à comunidade. Estão sendo priorizados projetos de ampliação e modernização do campus de Parnaíba da Universidade Federal do Piauí (UFPI) que deverá contar com estacionamento, Núcleo de Assistência Estudantil e Clínicas Escolas, Polo Tecnológico, Escola de Aplicação e Biblioteca Comunitária.

A UFPI como espaço de convivência e trocas com a comunidade tem nesse projeto de expansão uma importante estratégia dentro dos moldes de universidade aberta, pois resolve um problema interno com a ampliação do espaço e acessibilidade da população com vista na qualidade da educação e fortalecimento de vínculos.

Segundo diretor do campus, o doutor Alex Marinho Oliveira, foi derrubado o muro que estava sendo construído na Rua Mark Jacob por uma falha da empresa contrata e que haverá um grande portão aberto até às 23hs para que a comunidade passe por dentro da Universidade. Por conta da movimentação até os assaltos não mais aconteceram. Alex defende a aproximação com a comunidade e a qualidade dos serviços educacionais prestados como estratégia para prevenir a violência.

Por Daniel Santos