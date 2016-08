Alunos de cidades pobres terão bolsa para não deixar escola

Um novo programa implantado pelo Governo do Estado vai compensar em dinheiro estudantes da rede pública que permanecerem na escola até o fim do ensino médio. Nesse primeiro ano, o projeto vai atender 44 municípios do Piauí com os maiores índices de extrema pobreza. O objetivo é diminuir a evasão escolar entre estudantes. Em 2015, apenas no ensino médio, 16,9% do alunado abandonou os estudos.

O estudante do 1º ano do ensino médio Alexandre Sales conta que viu muitos colegas desistindo dos estudos antes mesmo do início do segundo semestre. “Quando chegou no mês de maio e junho começaram a desistir. Três, cinco pessoas deixaram de vir pra escola, foram até cortados da chamada e tudo mais”, disse. Serão 58 escolas e mais de sete mil alunos contemplados com recursos do Banco Mundial.

O benefício de R$1.500,00 será parcelado em três etapas. O estudante recebe R$400,00 pela aprovação no primeiro ano, R$500,00 pela aprovação no segundo ano e R$600,00 pela aprovação no terceiro ano. Os alunos do sistema de educação de jovens e adultos também são beneficiados pelo programa.

O estudante Emerson Ribeiro, que está no terceiro ano, já tinha até pensando em parar os estudos, mas desistiu. “Preferi continuar porque mais a frente eu precisaria desse estudo. Seria muito difícil poder trabalhar mais tarde sem o estudo”, explicou.

Para o diretor de escola Paulo Tavares, o incentivo pode ajudar outros jovens a mudar de ideia também. “O aluno sabendo que, ao final do ensino médio, pode ter uma bolsa que o resguarde a pagar passagem, comprar apostilas, se reciclar, comprar material didático para se aperfeiçoar cada vez mais. Isso tira dele a necessidade de sair da escola pra fazer bico”, disse.

Apesar de motivador, alguns profissionais ainda veem com receio a aplicação desse programa. A psicóloga Patrícia Sampaio tem dúvidas sobre a eficiência do programa e acredita que o investimento na qualidade da educação não pode ser esquecido. “Só a presença não vai melhorar a qualidade de ensino e nem vai fazer com que o aluno fique na sala de aula e termine os estudos. Mas sim a qualidade do professor, as instalações físicas da escola e como isso vai ser cobrado”, explicou.

A coordenadora do Projeto Poupança Jovem, Luíza Vieira da Costa, explica que a ideia também é investir na qualidade de educação e não apenas dar dinheiro para esses jovens. “Ele tem que estar aprovado, não é só pagar pra ele estudar, ele tem que mostrar um rendimento e no final o resultado. Nós queremos aumentar o índice de aprovação no nosso estado”, disse.

