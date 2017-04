Alunos da rede pública aprovados no Enem são premiados no Karnak

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), mais de 50% do número de alunos de universidades públicas piauienses são oriundos das escolas públicas estaduais. Na edição de 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), porta de entrada para as universidades brasileiras, cerca de 8 mil alunos das escolas estaduais do Piauí foram aprovados para universidades e institutos de ensino superior.



Para honrar a dedicação dos alunos, professores e familiares, foi realizada a premiação oficial de dezenas de alunos de diferentes municípios do Piauí realizada nesta quarta-feira (04), no Palácio de Karnak. O governador Wellington Diasacompanhado da secretaria de Educação Rejane Dias e demais autoridades concederam medalha honrosa a 65 alunos oriundos da rede estadual que obtiveram aprovação para universidades públicas e privadas do Piauí, incluindo ainda outras instituições de ensino superior do Nordeste.

“É com grande honra que recebemos aqui esses alunos que contribuíram para o reconhecimento da nossa educação pública. Quero parabenizar todos os nossos alunos e alunas. É com muita alegria que participo desse momento ímpar na vida desses alunos que tiveram na rede estadual e tiveram êxito. Fizemos isso com muito carinho. Esses jovens são responsáveis pelos resultados de melhoria dos nossos indicadores e melhoria da qualidade do ensino público estadual do estado do Piauí”, felicitou a secretária de Educação, Rejane Dias.

Na premiação, o governador Wellington Dias deu boas-vindas aos jovens alunos e frisou o prazer em receber os estudantes, advindos de diferentes cidades – de Teresina ao interior do Estado -, e ainda agradeceu os trabalhadores que fazem a educação estadual e as famílias da comunidade escolar. “Aqui a gente precisa comemorar. A explicação para essa transformação é a educação. A vitória de vocês vai se configurar uma mudança de vida em suas famílias. Tendo educação e um emprego você passa a ajudar sua família, seus irmãos. Queremos que todas as famílias piauienses tenham acesso ao ensino médio com a oportunidade de um ensino profissionalizante”, explicou Dias.

Com o suporte institucional da Seduc, as ações da rede pública estadual foram descentralizadas para diversas regiões do estado. Lançando mão de ferramentas tecnológicas que atraem e dinamizam o ensino para jovens e adultos, a secretária vem implementando e ampliando o Canal Educação, uma de suas iniciativas de resultado. Através do canal público, são disponibilizadas aulas aos sábados e domingos com professores renomados em Teresina e com especialistas do Enem. Durante as aulas, os alunos podem fazer questionamentos e tirar dúvidas através do sistema de videoconferência.

A secretária Rejane Dias informou alguns incrementos que serão disponibilizados no projeto em 2017. “Estamos apresentando algumas novidades sempre buscando aprimorar ações que melhorem a performance dos nossos alunos no Enem. Um exemplo disso é o fornecimento de aplicativos que permitem acesso a simulados, grandes revisões de auditório e agora a correção da redação online. Ou seja, os nossos alunos poderão elaborar a sua própria redação e nós vamos contratar professores redatores para corrigir esse material. A gente sabe que a redação tem um peso enorme”, informou.

A iniciativa tem o objetivo de potencializar as boas notas do Enem por meio de aulas e revisões, online e presenciais, além de apoios em outros momentos como no acesso aos locais de prova através do Passe Livre Enem, que concede gratuidade dos alunos da rede estadual à chegada nos locais de prova.

Apenas no ano passado, de acordo com a Seduc, mais de 36 mil estudantes participaram diretamente do projeto. Para o governador Wellington Dias, o destaque na aprovação dos alunos de escolas públicas é uma realidade que vem sendo ampliada. “O Piauí é um estado recorde antes mesmo das cotas. Cerca de dois terços dos alunos das escolas estaduais já chegavam a universidade”, pontuou Dias.

Ele ainda completa a relevância social que o acesso à universidade cumpre na transformação econômica de famílias piauienses. “Isso muda a vida. Quando uma pessoa é a primeira da família a entrar na universidade, ela representa a oportunidade para outros familiares e para outros estudantes da sua cidade”, refletiu Dias.

Escola de tempo integral

Na premiação, a Seduc destacou o resultado positivo das escolas de tempo integral. “Teremos mais 12 mil vagas de tempo integral. Temos 44 escolas integralizadas e agora vamos chegar a aproximadamente 70 escolas de tempo integral. Isso é uma necessidade de cumprir o Plano Nacional e Estadual de Educação que aponta para a ampliação do número de escolas em tempo integral”, explicou a secretária Rejane.

Revisões

A próxima revisão do Enem está marcada para o dia 9 de abril, em Teresina. A revisão de auditório será realizada das 8h às 13h no Auditório Helena Sousa, no Atlantic City. As provas do Enem estão previstas para os dias 5 e 12 de novembro deste ano. Mais informações: Canal Educação, www.canaleducacao.tv.

Fonte: CCOM