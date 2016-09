Alexandre Borges sobre vídeo íntimo: “Nenhum tipo de orgia”

Alexandre Borges quebrou o silêncio e comentou a respeito do vídeo divulgado na internet, em que apareceu na companhia de uma mulher e outras duas pessoas, que seriam transexuais, em um apartamento, no Rio de Janeiro.

O ator negou o que foi sugerido nas redes sociais de que tenha havido sexo e consumo de cocaína na ocasião.

“Não existiu nenhum tipo de relação sexual, orgia e consumo de cocaína com as pessoas envolvidas”, afirmou ao jornal “Extra”.

O artista ressaltou, inclusive, que preferiu não estender o encontro com as mulheres: “Quando percebi que não queria mais continuar, encerrei”.

Na gravação, uma segunda pessoa também é focalizada. Contudo, o famoso preferiu não comentar a respeito. “Devo dizer que a pessoa que aparece no vídeo comigo pediu para apagar a gravação para não ser exposta”, contou.

O ex-marido de Julia Lemmertz também se manifestou a respeito de sua sexualidade.

“Não tenho nenhum preconceito com gênero ou opção sexual de cada um. Mas minhas opções são claras para mim”, disse.

O ator afirmou que, embora a gravação tenha sido feita sem o seu consentimento, não pretende processar os envolvidos no caso.

“Sei que este é um assunto pessoal. Não estou aqui me desculpando de nada. Não pretendo tomar nenhuma atitude jurídica”, avisa.

Por fim, Borges explicou o motivo pelo qual decidiu falar publicamente sobre a polêmica.

“[...] Quero o bem de todos os envolvidos. Apenas quero esclarecer os fatos para as pessoas que gostam de mim [...] Devido ao vídeo feito sem meu conhecimento e divulgado na internet indevidamente, me vejo forçado a esclarecer alguns pontos que, a meu ver, foram distorcidos e ampliados. Foi um encontro casual com três pessoas depois de uma festa”, completou.

