Alepi homenageia agentes penitenciários em sessão

A Assembleia Legislativa do Piauí realizou nessa quinta-feira (16), sessão solene em homenagem ao dia do agente penitenciário no Piauí, comemorado anualmente no dia 18 de janeiro. A proposta foi do deputado estadual Dr. Hélio (PR) e contou com a presença de representantes da categoria, parlamentares da Casa, entre outras autoridades que atuam no âmbito da Segurança e da Justiça.

“Compreendemos a importância desses profissionais para garantir a segurança dentro e fora das penitenciárias. São servidores que nem sempre trabalham nas condições adequadas, mas que percebemos a sua paixão e comprometimento com o que fazem. Aproveito para parabenizar o secretário estadual de Justiça Daniel Oliveira e toda sua equipe pelas ações desenvolvidas junto ao sistema prisional piauiense, possibilitando a modernização e melhoria de toda a sua estrutura, além de possibilitar aos detentos a oportunidade de ressocialização através do trabalho e do estudo”, ressalta Dr. Hélio.

De acordo com o secretário estadual de Justiça, Daniel Oliveira, em apenas dois anos já é possível observar mudanças significativas no sistema prisional piauiense, graças ao trabalho coletivo e em parceria com outras instituições. “Nunca se fez tanto na área da qualificação, levando cursos de aperfeiçoamento e capacitação aos agentes e demais servidores. Investimos em equipamentos de segurança, na compra de viaturas, assim como na melhoria das condições de trabalho dos profissionais. O governador Wellington Dias tem cumprido todos os compromissos que assumiu conosco e com a categoria, demonstrando seu comprometimento com o sistema prisional”, reforça.

Para o diretor da Academia de Formação e Capacitação de Pessoal Penitenciário do Piauí (Acadepen), Jacinto Teles, será somente através da capacitação e do investimento em educação que o sistema prisional irá melhorar suas condições ainda mais. “Hoje, a Academia serve de modelo para nível nacional, a exemplo do primeiro curso de Pós-Graduação em Gestão Prisional que está sendo realizado em parceria com a Universidade Estadual do Piauí”, esclarece.

Fonte: ASCOM