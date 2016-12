Alepi aprova PEC dos gastos com ausência de deputados do PSDB

Assembleia Legislativa aprovou a PEC dos Gastos enviada pelo governador Wellington Dias nesta segunda-feira (26) com a ausência dos deputados do PSDB, Marden Menezes e Firmino Paulo e da deputada Juliana de Moraes Sousa (PMDB) e do deputado estadual do PDT Robert Rios.

O presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho, informou que a PEC dos gastos foi aprovada por 24 votos a favor, e uma abstenção do que foi deputado estadual Dr. Pessoa (PSB).

Ele falou que faltaram cinco parlamentares que são Juliana de Moraes Sousa (PMSB), Marden Menezes, Luciano Nunes e Robert Rios (PDT) e Firmino Paulo (PSDB).

O deputado estadual Rubem Martins chegou atrasado, mas fez questão de colocar o seu voto a favor da PEC dos gastos.

Themístocles Filho disse que amanhã terá uma votação para emendas, mas que a PEC já está aprovada. Ele disse que colcou cerca no entorno da Assembleia Legislativa e mais policiais porque se houvesse alguma morte em confronto com manifestantes ele que seria o culpado.

