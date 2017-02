Agespisa realiza Operação Carnaval para garantir abastecimento aos foliões

Com o objetivo de garantir a regularidade dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nas cidades litorâneas (Parnaíba, Luís Correia, Cajueiro da Praia e Ilha Grande), e em Floriano, Água Branca, José de Freitas e Barras, a Agespisa executou um plano de ações por meio da Operação Carnaval. Um das principais medidas foi realizada em Parnaíba, com a manutenção preventiva nas subestações elétricas do sistema de captação de água bruta do Rio Igaraçu, um dos mananciais da Agespisa no litoral.

Segundo o engenheiro Moacyr Gayoso, superintendente operacional da Agespisa, outra medida da Operação Carnaval foi a limpeza da rede coletora de esgoto e da estação coletora, situadas na orla de Luís Correia. Além disso, a Agespisa instalou um grupo gerador no PV (Poço de Visita, que faz parte do sistema de esgoto) da praia (Bar do 70).

Em Parnaíba, o conjunto de bombas de água tratada da Estação de Tratamento I foi recuperado. Esse sistema é responsável por bombear água para Luís Correia e Coqueiro. Outra ação importante da Agespisa foi a aquisição de um conjunto reserva para a captação no sistema de bateria de poços de Cajueiro da Praia, onde está localizada uma das praias mais movimentadas do litoral piauiense, a praia de Barra Grande, povoado Barrinha. A produção de água da Agespisa em Parnaíba é de 43,2 milhões de litros por dia.

Em outras cidades

A operação Carnaval da Agespisa executou ações também em outras cidades do Estado, conhecidas por receber um número grande de foliões nesse período. Em Floriano, por exemplo, foi feito serviço de manutenção no sistema de captação de água bruta e na ETA (Estação de Tratamento de Água).

Em Barras, ao norte do estado, o sistema recebeu um serviço de manutenção preventiva. E nas cidades de Água Branca e José de Freitas, a Operação Carnaval realizou manutenção nos poços tubulares.

Atendimento 24 horas

Um plantão especial estará disponível para atendimento dos clientes e turistas. As solicitações e reclamações podem ser feitas através do telefone 0800 086 8888, que funciona durante 24 horas de segunda a segunda, inclusive nos feriados. A ligação é gratuita também de telefones celulares.

Confira, abaixo, todas as medidas adotadas pela Agespisa durante a Operação Carnaval:

· MEDIDAS JÁ ADOTADAS:

1. Montagem de conjunto de captação de água bruta no rio Igaraçu;

2. Recuperação de conjunto de recalque de água tratada da ETA I de Parnaíba que bombeia água para Luís Correia / Coqueiro;

3. Recuperação de equipamentos de distribuição de água tratada do sistema de abastecimento de Parnaíba, no bairro Piauí, ETA I, ETA III e ETA IV;

4. Limpeza da rede coletora de esgoto e da estação coletora situada na orla de Luís Correia;

5. Recuperação dos registros de manobras nas ETA I, ETA III e ETA IV;

6. Recuperação do Grupo Gerador de Luís Correia e de Barra Grande;

7. Colocação de grupo gerador no PV da praia (Bar do 70);

8. Compra de conjunto reserva para captação no sistema de bateria de poços de Cajueiro da Praia/Barra Grande (Barrinha);

9. Manutenção na captação de água bruta e ETA de Floriano;

10. Manutenção preventiva em Barras;

11. Manutenção nos poços de Água Branca e José de Freitas.

· MEDIDAS PREVENTIVAS:

1. Deslocar equipe de manutenção preventiva e corretiva para os sistemas de Parnaíba (Luís Correia / Coqueiro / Barra Grande / Ilha Grande), Água Branca e Barras e José de Freitas;

2. Encaminhar os seguintes equipamentos visando o funcionamento eficaz dos sistemas de água e esgoto no litoral:

§ 01 conjunto de reserva para a captação de água bruta;

§ 01 conjunto de reserva para a captação de água tratada;

§ 02 conjuntos de reserva para captação no sistema de bateria de poços de Cajueiro da Praia (Barrinha);

§ Grupo gerador para o sistema de bateria de poços em Barra Grande;

§ Grupo gerador para bombeamento de água de Luís Correia para Peito de Moça e Coqueiro;

§ Caminhão para a limpeza da rede coletora de esgoto;

§ Equipe em Parnaíba e cidades vizinhas;

3. Realizar manobras em registros assegurando a boa distribuição de água em Parnaíba e Luís Correia / Peito de Moça / Coqueiro.

Fonte: Ascom Agespisa