A Agespisa emitiu comunicado para informar que o litoral do Piauí (Parnaíba, Ilha Grande, Luís Correia e Pedra do Sal) terá mais um dia sem abastecimento de água. Sob alegação de que será feita uma manutenção no sistema de Bombeamento da Estação de Tratamento, o fornecimento será reduzido em 50% das 12h às 18h nesta segunda-feira.