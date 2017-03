Adolescente desaparecida é encontrada no corredor da folia

A menina de 13 anos de idade, residente no Bairro João XXIII, em Parnaíba, que estava desaparecida desde a madruga de domingo (26/02) foi encontrada na madrugada desta quarta-feira (01/03) no corredor da folia por parentes, mas a Polícia Militar foi acionada devido as companhias da adolescente. Uma guarnição do Grupamento de atendimento especializado a criança, ao idoso e a mulher (GAECIM) realizou os procedimentos e entregou a menina aos parentes.