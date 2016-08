Acusados de tráfico e homicídio no Ceará são presos com moto roubada, em Parnaíba

Uma quadrilha foi desarticulada pelo serviço reservado do 2º Batalhão de Policia Militar do Piauí, sob orientação do major Adriano Lucena, por volta 16h30 desta sexta-feira (26/08) na Rua F, do Bairro João XXIII, em Parnaíba. Segundo informações dos policiais militares, a abordagem aconteceu após uma denúncia anônima de que havia três homens de fora com comportamento suspeito.

Os militares resolveram checar a denúncia e na residência encontraram os três homens. Perto deles havia uma moto Honda/NXR150 BROS Mix ESD, modelo 2010, de cor preta, placa NVA 2283 Camocim (CE). Quando os policiais foram averiguar a placa, foram informados que a motocicleta era roubada. O proprietário foi identificado, posteriormente, como Raimundo Leal de Sousa.

Após averiguações os policiais encontraram dentro do cesto de lixo do banheiro um celular novo quebrado. Os militares suspeitam que tenha sido produto de roubo. Mais dois celulares foram apreendidos. Os homens foram identificados como Roberto da Santos Cavalcante, 30 anos, mais conhecido “Roberto”; Izaildo Teixeira de Carvalho, 31 anos, mais conhecido “Paiú”, e um adolescente de 17 anos. Os três têm endereço na cidade de Camocim. No momento da abordagem disseram que se tratavam de pescadores.

O grupo foi levado para a Central de Flagrantes com apoio da Força Tática e do oficial do Comando de Policiamento da Área (CPA). Segundo o Serviço Reservado, Roberto Cavalcante é fugitivo de Camocim onde responde por tráfico de drogas; enquanto é Izaildo Carvalho tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e homicídio. A Polícia Militar suspeita que a motivação do grupo de Camocim, vindo a Parnaíba, possa ter ligação com tráfico de entorpecentes.

Por Daniel Santos