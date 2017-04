Acusado de furto a residência é espancado a pauladas

Neste domingo (09/04), uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Turístico (Ciptur), foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto e agressão seguida de lesão corporal em uma estrada vicinal no bairro Campos, na cidade de Luís Correia.

Ao chegarem no local, os militares encontraram um homem identificado como Renato Ravengar, de 37 anos, mais conhecido como ‘Jumento, que estava desacordado e com a região da cabeça e corpo com sinais de violências provocadas por meio de pauladas.

De acordo com informações do comando policial, Renato tentou praticar um furto pela madrugada ao tentar entrar pelo telhado de uma residência, o qual foi pego e sofreu uma tentativa de linchamento sendo espancado brutalmente pelos moradores com golpes de paus.

Após atendimento médico, o acusado da tentativa de furto foi diagnosticado com traumatismo craniano, além da arcada dentária ter sido quebrada devido as pauladas. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para realizar os primeiros procedimentos.

A polícia investiga os possíveis agressores.

Com informações da Folha da Parnaíba