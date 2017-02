Acusado de estuprar sobrinha é preso em Parnaíba

Policiais Civis da Delegacia Especializada dos Direitos da Mulher deram cumprimento na manhã desta segunda-feira (13/02) a um mandado de prisão preventiva em desfavor de Glauciomar Sousa do Nascimento, de 35 anos, representado pelo crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro (estupro de vulnerável).

De acordo com a delegada Maria de Jesus Bastos, a vítima do estupro possui atualmente 19 anos de idade. A jovem foi abusada sexualmente a partir dos cinco anos. Em depoimento à polícia, ela afirmou que com 12 anos foi obrigada a manter relação sexual com Claudimar. Disse também que depois disso ele continuou a ir atrás dela através de uma rede social.

“Os abusos se iniciaram em Fortaleza-CE quando a vítima ainda era criança. Ela foi crescendo sempre sofrendo os ataques desse homem, que é tio dela. Quando a família se mudou para Parnaíba e a garota já tinha 12 anos, aconteceu a primeira conjunção carnal. Além disso, o acusado ameaçava a jovem a nunca denunciar, pois se isso acontecesse ele mataria ela e a mãe”, explicou a delegada Maria de Jesus.

O mandado de prisão foi expedido pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Parnaíba, Dra. Maria do Perpétuo Socorro Ivani de Vasconcelos. O acusado tem residência atualmente em Parnaíba, na rua Roland Jacob, bairro São Vicente de Paula. Após ser preso, Glauciomar Sousa foi conduzido para a Penitenciária Mista Juiz Fontes Ibiapina, onde segue a disposição da justiça.

Fonte: Meio Norte