Aberto edital para Residência Médica em Parnaíba

O Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), em Parnaíba, dispõe de residência médica nas especialidades Clínica Médica e Cirurgia Geral. Na manhã desta sexta-feira (10/02) no centro administrativo do hospital, o secretário de Estado da Saúde, Francisco Costa, e o diretor da Universidade Federal do Piauí, campus Parnaíba, Alex Marinho, assinaram o lançamento do edital para abertura de quatro vagas, sendo duas para cada especialidade.

A disponibilidade das primeiras vagas se deve ao HEDA estar credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/MEC). As inscrições acontecerão entre 13 a 16 de fevereiro, a prova será dia 19 e o curso deverá começar em março.

Por Daniel Santos