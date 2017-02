‘A lei do amor’: Tião é esfaqueado por Magnólia

Magnólia (Vera Holtz) não vai suportar ser feita de gato e sapato por Tião (José Mayer) e tomará uma atitude drástica, em “A lei do amor”. Ao ver o marido recebendo de novo Aline (Arianne Botelho) para uma transa, ela se coloca na frente dos dois segurando um facão.

Isso acontece depois de Magnólia se recusar a transar com o marido, após o casamento. A vilã se irrita pelo fato de ter sido obrigada a assinar os papeis na frente apenas do juiz, porteiro e empregada. “Você fez isso para me humilhar”, brada a falsa beata. Com a negativa em dormir com Tião, ele chama uma prostituta e aparece Aline (Arianne Botelho). Na manhã seguinte, eles estão à mesa do café, quando Mág chega e puxa a toalha, derrubando tudo. “Saia desta casa! Imediatamente! E nunca mais ouse botar os pés aqui!”, ordena a malvada.

Antes de Aline sair, Tião pede que ela mostre o presente que lhe deu: uma pulseira de brilhantes. “Teria sido o seu presente de núpcias, mas como você preferiu se recolher mais cedo…”, diz, cínico, o empresário. Quando Aline sai, Mág avisa que não vai suportar e que ele pode entregá-la. Tião, ebtão, coloca o áudio com a confissão dela de todos os crimes e a viúva de Fausto, claro, recua. “Uma pena esse desperdício. O café estava ótimo. (T) Como dei folga à empregada hoje, limpe tudo até eu voltar, porque eu tenho horror de bagunça e sujeira. Bom dia, meu amor”, manda Tião, referindo-se ao café da manhã que ela jogou no chão.

Mas, claro, Mág não faz. E, de forma sádica, o banqueiro a acorda para limpar a sujeira, jogando um copo de água em sua cara. “Eu esperei você acordar espontaneamente, mas você não me deu alternativa, Magnólia! Levante-se e me acompanhe até a sala de jantar! ocê se esqueceu de que te mandei limpar esta sujeira?”, ordena. A falsa religiosa diz que ninguém manda nela. “Você é responsável por essa sujeira! E você vai limpar isto agora!”, afirma Tião.

Mág dá um sorriso desdenhoso e vai voltando para o quarto. O banqueiro a força a se ajoelhar e a limpar. “Comece juntando os cacos da louça que você quebrou! Não me obrigue a tomar medidas extremas! Porque a comida que você jogou no chão daria pra alimentar por alguns dias uma família de baixa renda! E se tem uma coisa que um homem que foi pobre, como eu, não suporta, é desperdício! E não tolero isso de filho, empregada, e nem de minha mulher! Então você vai fazer o mando, e ainda me pedir desculpas!”, afirma.

A madrasta de Pedro (Reynaldo Gianecchini) o enfrenta: “Senão você vai fazer o quê? Entregar a gravação à polícia? Você pode ter força física para me botar de joelhos, mas eu jamais vou cumprir qualquer ordem que você venha a me dar!”. “Você me conhece o suficiente pra não pagar para ver!”, avisa Tião.

Madame limpa sujeira no chão

Depois de Mág limpar tudo, o executivo diz que a diarista faria melhor. Irada, ela o chama de monstro. “E você o que é, Magnólia? Alguém que mandou matar a nora, o marido, a Suzana, ajudou a desencarnar a mãe do Pedro e matou com as próprias mãos a namorada do amante…”, enumera Tião. Mág garante que não matou a mãe do Pedro nem a de seus netos. “Você é uma assassina, todos nós sabemos, mas só eu posso provar! Então lembre-se disso, e trate de ser uma esposa equilibrada, madura e conscienciosa!”, diz, sarcástico.

O banqueiro garante que a mulher foi muito mimada, que nenhum homem lhe deu limites, o que ele vai fazer “Você não é mais o centro do universo, “princesinha”! Malcriação e capricho na minha casa não têm vez!”, decreta o vilão, que ordena: “Vá tomar um banho pra tirar este cheiro de produto de limpeza! Que eu não quero ficar chamando garotas de programa toda noite! Afinal, como minha mulher, você tem deveres que conhece bem e dos quais gosta muito, por sinal! Hoje você vai me servir!”.

Irada, Mág cospe na cara dele. “Você acabou de perder seu cartão de crédito sem limites! (T) Magnólia, Magnólia… Por que você insiste em tornar as coisas mais difíceis para você”, diz, sem perder a calma. Nesse momento, Aline liga para o cliente, que pede que a garota de programa vá à casa dele.”Eu não vou admitir esta putinha de novo aqui em casa!”, avisa a avó de Tiago (Humberto Carrão).

Tião pondera: “Você pediu isso quando cuspiu em mim! Eu jamais vou te forçar a ir para a cama comigo, Magnólia… Mas enquanto você resistir, eu tenho que me virar como posso…”.

Olha a faca!

Humilhada, Mág diz para si que não vai tolerar novamente o marido na cama com Aline. Então, ela vai à cozinha e pega um facão. “Ou essa piranha vai embora daqui agora… ou eu cometo um crime!!! Eu acabo com a minha vida, mas acabo com a de vocês também!”, afirma a falsa religiosa, diante de Tião e Aline surpresos.

O empresário pede que ela abaixe a faca. Aline aproveita e vai embora. “Ela já foi embora, pronto! Não há mais necessidade desse espetáculo performático”, diz Tião. Ainda fora de si, a vilã constata: “Mas amanhã ela volta! E depois de amanhã vai ser outra! Até você destruir o meu orgulho!! Minha dignidade!”. “Foi você que quis assim, meu bem! Basta ser minha mulher na cama e nunca mais nenhuma outra garota entra aqui! Estou pedindo algo tão disparatado à minha esposa?”, pondera Tião.

A malvada afirma que o odeia, que tem nojo dele. “Eu devia te matar… Ia ser o fim dessa tortura…”, garante. ” Ia ser o fim da minha vida e da sua também! Pense um pouco… Agora me dá isso! Chega!”, ordena o banqueiro, que parte para cima dela para desarmá-la. os dois acabam se atracando pela posse da faca e ela o fere na barriga. Tião dá um urro e cai com as mãos no abdome. Mág olha em pánico para a faca suja de sangue e para o marido caído no chão, sangrando.

Mág agacha, divida entre o dever de socorrê-lo e o desejo de vê-lo morrer. “Eu podia botar fim de vez à sua vida agora, sabia? Fazer o que devia ter feito há quarenta anos…”, murmura no ouvido do marido. “Você é mais inteligente que isso… Você vai chamar uma ambulância… E rezar pra eu ficar vivo e me recuperar o quanto antes… Se eu morrer, a gravação vai na hora pro doutor Celso. Você acaba comigo e eu acabo com você. Unidos para sempre… até que a morte nos separe… Só que o seu fim vai ser muito pior que o meu, pode ter certeza”, afirma o executivo.

A avó de Tiago vai até o celular, mas fica em dúvida se liga para o socorro. Tião percebe que ela não vai ligar e, com sacrifício, pela o telefone do bolso e chama a emergência. ” Alô? É do pronto-socorro? É uma emergência!”. Mág tira o celular das mãos dele e diz: “Alô? Aconteceu um acidente aqui em casa! Meu marido se feriu com uma faca. Por favor, mandem uma ambulância!”.

Fonte: Extra