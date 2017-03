‘A lei do amor’: Salete sofrerá tentativa de assassinato

Nos últimos capítulos de “A lei do amor”, Salete (Claudia Raia) sofrerá uma tentativa de assassinato. Na novela das 21h da Globo, Hércules (Danilo Grangheia) contratará Fininho (Hugo Resende) para matar a rival com o objetivo de assumir a prefeitura de São Dimas.

Tudo começará quando Salete for a uma reunião no favelão da Bica acompanhada de Gustavo (Daniel Rocha). Fininho saberá do compromisso e aproveitará a ocasião para executar o serviço. Ele chegará depois que a mãe de Jéssica (Marcella Rica) já estiver participando do encontro e não perceberá que o ex-viciado ficou dormindo na caçamba do carro.

Quando deixar o local da reunião, Salete verá seu ex descansando e decidirá não acordá-lo. Ela dará a partida no veículo, sem perceber que Fininho está na sua cola. Em determinado momento, o bandido vai ultrapassar a dona do posto de gasolina e impedir sua passagem.

Será neste momento que Gustavo despertará e notará que Salete corre risco de vida. Ele conseguirá descer do carro sem ser notado e se esconderá numa mata na beira da estrada. Quando Fininho se aproximar de Salete com uma arma, o frentista se jogará em cima do bandido para proteger a prefeita.

Fonte: Kogut