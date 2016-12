‘A lei do amor’: Isabela voltará e aparecerá no casamento de Tiago

Alice Wegmann já tem data para voltar à novela “A lei do amor”: 16 de janeiro. Sua personagem, Isabela, surgirá como Marina no casamento de Tiago (Humberto Carrão) e Letícia (Isabella Santoni).

Antes disso, o público verá Flávia (Maria Flor) fazendo ligações misteriosas. Durante uma delas, a DJ contará sobre a cerimônia:

- Oi! Sou eu! Adivinha! O Tiago vai se casar com a Letícia! Você acredita numa coisa dessas? O Tiago casando? E com a Letícia?

Em outra ocasião, Flávia falará do acidente na lancha e os telespectadores saberão que a pessoa do outro lado da linha tem certeza da culpa de Tiago.

Finalmente, no dia do casamento, antes de seguir para a igreja, o neto de Magnólia (Vera Holtz) receberá um presente. Ao abrir, verá um porta-retrato com a foto de Isabela e ficará muito abalado. Na sequência seguinte, Flávia surgirá novamente no telefone:

- Entregou o presente? Ótimo, obrigada.

Na igreja, quando Tiago e Letícia estiverem no altar, Isabela, se passando por Marina, entrará de óculos escuros sem ser notada pelos presentes e se sentará no último banco. A partir daí, terá início o plano de vingança da jovem.

Fonte: Kogut