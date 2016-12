‘A lei do amor’: Helô salvará Fausto da morte

Helô (Cláudia Abreu) vai salvar Fausto (Tarcísio Meira) nos próximos capítulos de “A lei do amor”. Tião (José Mayer) encomendará a morte do rival, mas o plano não dará certo.

Determinado a se casar com Magnólia (Vera Holtz) para dar sequência ao seu plano de vingança, o banqueiro entregará a missão a Valdir (Marco Marcondes). Ele avisará que, no dia do aniversário de Ana Luiza (Bianca Müller), Fausto estará vulnerável por conta de toda a movimentação. O bandido, então, dará as ordens para Fininho (Hugo Resende), que se infiltrará entre os gogo boys contratados para o evento.

Tião dará pistas do que pretende fazer a Magnólia (Vera Holtz) antes da festa. A vilã ficará muito ansiosa para ver o marido morrer e, atenta a tudo, perceberá quando Fininho subir para o quarto de Fausto. Helô (Cláudia Abreu) estranhará a expressão da rival e olhará para o mesmo ponto que ela. Com isso, também notará a presença do homem.

Fininho pegará uma seringa e aterrorizará Fausto:

- Está lembrado de mim? Fui eu que atirei no senhor e na sua amante! Não foi pessoal, tá? Alguém paga, eu só executo! E agora me contrataram para terminar o serviço! Relaxa, doutor! Não vai doer nada! Na autópsia, vai parecer enfarte!

A galerista, então, se dará conta de que o sogro corre perigo e subirá rápido. Pedro (Reynaldo Gianecchini) irá atrás dela. Quando Fininho estiver prestes a concluir o serviço, Helô pegará um objeto pesado e acertará a cabeça do bandido, que cairá. Ao ver o arquiteto chegando, ele correrá e conseguirá escapar.

