‘A força do querer’: Ritinha conta a Ruy que está grávida e ele sugere um aborto

Desde que precisou trazer Ritinha (Isis Valverde) para o Rio de Janeiro, Ruy (Fiuk) tenta de todas as maneiras se livrar da enrascada em que se meteu em “A força do querer”. De casamento marcado com Cibele (Bruna Linzmeyer), ele não vê a hora de mandar a moça de volta para sua cidade. Quando finalmente consegue se certificar de que Zeca (Marco Pigossi) não está mais em Parazinho e que Ritinha estaria segura voltando para lá, Ruy compra a passagem e leva o bilhete junto com um pacote de dinheiro até a casa de pescador onde ela está escondida.

Percebendo que já está tudo organizado, Ritinha avisa que não vai mais e dá sua última cartada. “Tô grávida”, revela. De início, Ruy acha que ela está blefando, mas Ritinha traz o mostrador do exame de farmácia e explica que Marilda (Dandara Mariana) foi comprar após ela começar a sentir tonturas. Ainda assim ele continua insistindo para que ela vá embora. “Oxi, credo! O que eu ia fazer em Parazinho de barriga”, argumenta Ritinha, deixando o carioca ainda mais nervoso. “E o que é que você vai ficar fazendo aqui? Caraca! Não dava pra ter tomado mais cuidado não”, reage Ruy, dando início a uma discussão sobre tudo o que aconteceu. Esperta, Ritinha devolve a bola dizendo que ele precisa achar uma saída. Se sentindo sem chão, Ruy coloca as mãos sobre a cabeça e começa a pensar no que fazer. Logo depois, no entanto, ele sugere que a jovem faça um aborto e ela se nega.

Fonte: Extra