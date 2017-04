‘A força do querer’: Jeiza alerta Abel sobre Zeca

Jeiza (Paolla Oliveira) aproveita um momento a sós com Seu Abel (Tonico Pereira) e alerta o paraense sobre o comportamento de Zeca (Marco Pigossi). Ao saber que Ruy (Fiuk) mora no Rio de Janeiro, a policial avisa que o caminhoneiro pode querer ir atrás do empresário e, no impulso, fazer uma nova besteira. “Zeca tem arma, seu Abel?”, pergunta a loira. “Oxi credo! Não tá achando que Zeca tá atrás de dar outro tiro em ninguém não, tá?”, responde o pai preocupado.

A gata lembra que o sobrinho de Nazaré (Luci Pereira) pode perder a cabeça novamente caso encontre o rival pela cidade. “Às vezes a pessoa não está atrás, mas de repente esbarra na oportunidade, não é? Zeca tem sangue quente, já deu pra se ver”.