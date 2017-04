‘A força do querer’: Cibele fica chocada ao encontrar Ritinha

Ruy (Fiuk) escondeu Ritinha (Isis Valverde) na casa de praia da família de Amparo (Pedro Necerssian), achando que o lugar era seguro o suficiente para que ninguém soubesse da existência da paraense. O rapaz só não contava que Anita (Lua Blanco) fosse oferecer a residência do sogro para Cibele (Bruna Linzmeyer) passar um dia off. Ao chegar no local, a morena estranha o fato de a casa estar habitada.

Por sua vez, Ritinha ouve o barulho de alguém chegando e pergunta por Ruy. Ao dar de cara com a gata, Cibele fica chocada ao reconhecer a jovem da foto do celular de Amaro.

Parece que a casa caiu para o Ruy! Não perca esta cena que está prevista para ir ao ar nesta terça-feira, 25/4.

Fonte: Kogut