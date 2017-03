9ª edição do ‘Parnabike’ acontecerá entre 22 e 23 de julho

Nos dias 22 e 23 de julho o litoral sediará o 9° Parnabike e para tanto, o idealizador do evento, Edrivando Gomes, reuniu-se na manhã desta segunda-feira (20) com o prefeito Mão Santa e falou sobre detalhes do evento esportivo. A iniciativa já é uma referência na região e reunirá ciclistas de vários Estados do Nordeste. A estimativa é que a cidade receba cerca de 250 competidores.

O percurso terá início em frente ao Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (Ievasp) percorrendo pelo Cacimbão e Tabuleiros Litorâneos e finalizando novamente na Ievasp.

Gomes discutiu também com o prefeito sobre a construção de uma ciclovia iniciando no Balão do Delta, seguindo pela Avenida Capitão Claro e chegando até os trilhos na Antiga Esplanada da Estação. O prefeito pediu para Edrivando organizar um passeio ciclístico na inauguração da iluminação pública da BR 343 no trecho que liga Parnaíba a Luís Correia.

Com informações da ASCOM PMP