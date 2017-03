86% das crianças com menos de 4 anos no Piauí não estão na creche

Mais de 85% das crianças piauienses com menos de 4 anos estavam fora da creche ou escola no ano de 2015, é o que mostra que mostra um suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015, divulgada nessa quarta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice é maior do que o nacional, que ficou em 74%.



Os dados do instituto mostraram que das 168 mil crianças com menos de 4 anos morando no Piauí no ano 2015, 145 mil não estavam em uma creche ou na pré-escola. Sobre essa informação, o IBGE mostrou que 70% dos responsáveis por essas crianças disseram ter interesse em matricular o pequeno em uma unidade de educação adequada. Dentre os interessados, 13,2% disseram tomar alguma providência para matricular a criança e 57,4% não procuraram.



A pesquisa mostra que esses pais interessados em matricular os filhos fizeram contato com creche, prefeitura ou secretaria atrás de informações sobre a existência de vaga. Além disso, os responsáveis tomaram providências para fazer inscrição para fila de espera para vagas em creches ou escolas.



No Brasil, as prefeituras municipais são as responsáveis por fornecer a educação de base: creches (até 3 anos), pré-escolas (educação infantil; 4 e 5 anos) e o ensino fundamental (7 a 14 anos).

Nacionalmente, o suplemento da PNAD mostra que que 61,8% dos responsáveis pelas 7,7 milhões de crianças nessa faixa etária que estavam fora da creche ou escola tinham interesse em conseguir uma vaga (4,7 milhões).

“Esse percentual era menor nas classes de rendimento médio domiciliar per capita mais altas, chegando a 54,4% naquela de 3 salários mínimos ou mais. Na classe sem rendimento a menos de ¼ do salário mínimo, essa proporção era de 61,5%. O interesse dos responsáveis por matrícula em creche ou escola crescia com o aumento da idade da criança. Enquanto para 49,1% das crianças de menos de 1 ano havia essa interesse, para aquelas de 3 anos, a proporção alcançava 78,6%”, diz nota do IBGE.

Fonte: G1/PI