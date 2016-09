3º simulado do ‘Hora do Enem’ será neste sábado

O 3º simulado “Hora do Enem” será realizado neste sábado (3). É uma oportunidade para os estudantes concluintes do ensino médio em 2016 testar os conhecimentos e se preparar ainda mais para o exame. Ao longo do ano, foram definidas quatro datas para a realização de simulados: o 1º em 30 de abril; o 2º em 25 de junho, o 3º em 3 de setembro, o 4º e último dos dias 8 e 9 de outubro. As duas primeiras edições tiveram mais de 1 milhão de participações.

Qualquer pessoa pode se inscrever para participar do simulado nacional do Enem por meio do endereço da plataforma Geekie Games. O exame estará disponível a partir das 8h da manhã de sábado até às 20h do dia 11 de setembro e pode ser feito nos computadores, notebooks, celulares e tablets. A platafaforma também estára liberada para gestores e professores da educação básica.

O teste será composto por 80 questões, no mesmo modelo de questões que são elaboradas para o Exame Nacioal do Ensino Médio. Segundo a organização, 75% delas são inéditas. Depois que der início às questões, os estudantes terão ao todo quatro horas para resolvê-las. O gabarito e resultado são divulgados ao fim do exame.

Ferramentas de preparo para o Enem

O projeto Hora do Enem conta com outras duas ferramentas de apoio, além da plataforma Geekie Games: O MECFlix dá acesso a milhares de videoaulas para assistir quando e onde o interessado quiser. Já a TV Escola disponibiliza programas que oferecem novas dicas e conteúdos sobre o exame todos os dias.

Enem 2016

Neste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio será aplicado nos dias cinco e seis de novembro. No primeiro dia serão realizadas as provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com duração de 4h30. No segundo dia serão realizadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Matemática e suas Tecnologias, com duração de 5h30.

A nota do Enem pode ser utilizado como forma de seleção e ingresso no ensino superior, além de ser uma exigência para pleitear bolsas de estudo do Prouni, bem como para o financiamento estudantil do governo federal em instituições privadas, o Fies.

