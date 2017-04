1ª fase do XXII do Exame da Ordem acontece neste domingo

Neste domingo (02), cerca 2.869 bacharéis e estudantes de direito piauienses se submeterão à primeira fase do XXII Exame de Ordem Unificado, que corresponde à prova prático-profissional. O certame ocorrerá das 13h às 18h (horário de Brasília-DF), com abertura dos portões às 12h.

A aplicação acontecerá simultaneamente em todo o país pelo Conselho Federal da OAB, por meio da Fundação Getúlio Vargas. No Piauí, as provas serão aplicadas nas cidades de: Corrente, na Unidade Escolar Dr. Dionisio Rodrigues Nogueira; Floriano, no Compus da Universidade Estadual do Piauí; Parnaíba, na Faculdade Maurício de Nassau; Picos, no Instituto Monsenhor Hipólito; e Teresina, no Centro Universitário Uninovafapi.

A prova objetiva será composta por 80 questões do tipo múltipla escolha, que abrangerão as disciplinas profissionalizantes obrigatórias e integrantes do currículo mínimo do curso de Direito, além de questões sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94) e seu Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina, Direitos Humanos, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental e Direito Internacional.

O Exame de Ordem é uma realização do Conselho Federal da OAB, por meio da FGV. A aprovação é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado e pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Poderão realizá-lo os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.

Fonte: OAB-PI