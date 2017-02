18º sorteio da Nota Piauiense: Sefaz divulga maiores ganhadores

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) realizou, nesta quinta-feira (23), o 18º sorteio da Nota Piauiense. Tania Maria Moraes Neves Pierote levou o maior prêmio, no valor de R$ 50 mil. Já Francisco de Assis de Sousa Moura ganhou R$ 20 mil. O sorteio foi realizado às 11h30, na Escola Fazendária, com transmissão ao vivo via Facebook e com a presença de um auditor.

Foram sorteados ainda os prêmios de R$ 1.000, R$ 500, R$ 250 e R$ 100. A lista completa de ganhadores sai nesta sexta-feira (24). Mas para quem não quer esperar, tão logo o sorteio é realizado os usuários já podem conferir se ganharam. Quando um bilhete é premiado, o sistema acusa no cadastro realizado no site.

Para o 18º sorteio foram gerados 821.400 bilhetes, sendo 673.652 somente na capital. A cidade do interior com mais bilhetes gerados foi Parnaíba, com 37.004 cupons.

Sucesso em todo o Piauí, com participação de consumidores em todos os 223 munícios do estado, a Nota Piauiense se aproxima da marca de 180 mil usuários cadastrados.

Os ganhadores têm 90 dias para solicitar o resgate do prêmio. Além dos sorteios, quem pede a inclusão do CPF na nota terá direito a receber de volta até 30% do acréscimo no valor do ICMS, efetivamente recolhido por cada estabelecimento, caso ele tenha tido incremento de receita.

Quem quiser participar da Nota Piauiense deve realizar o cadastro do CPF no site www.sefaz.pi.gov.br/notapiauiense. É rápido e fácil, já que é composto de perguntas básicas – como endereço, telefone, além do próprio CPF.

