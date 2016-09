10° Arrombado de Surf surpreende público com alto nível

Começando no sábado (17) às 14h, ainda com maré baixa, o 10° Arrombado de Surf. Com 16 atletas divididos em 4 baterias, eles disputaram a atenção dos juízes Mazinho, Bruno e Davi Evangelista, sendo os três, nativos de Luís Correia (PI).

Os atletas enfrentaram ondas sem velocidade e sem pressão devido a maré cheia, mas ainda surpreenderam a todos, inclusive o convidado especial Claudio Kakão, surfista do Ceará, pela segunda vez no litoral Piauiense.

O surfista que acompanhou todo o campeonato como locutor, deixou um recado pra esses atletas que estão começando “São ondas fortes que exigem condicionamento físico, quanto mais treino e disciplina, mais eles poderão evoluir”, aconselha.

RESULTADOS DE CLASSIFICAÇÃO

CATEGORIA MIRIM

A final da categoria aconteceu no domingo, Nicolas, Willian, Biel e Carlos Manoel disputaram o troféu e compuseram o pódio.

CATEGORIA JUNIOR

A categoria Junior foi a segunda a entrar no mar, e deu trabalho para os juízes. Com 11 atletas competindo em 3 baterias, maré cheia e muita onda boa, até o público se dividiu na torcida. O nível de surf acirrado e as ondas grandes impressionaram os surfistas de fora, e exigiram muito dos competidores. Para semi final, foram feitas 2 baterias que competiram no segundo dia de campeonato. Juliano, Calebe (CE), Mateus e Tiago A. entraram no mar para disputa final logo cedo e repetiram o clima acirrado de sábado.

CATEGORIA OPEN

A categoria Open iniciou no domingo com 11 atletas divididos em três baterias e deixou tanto os juízes, como o público satisfeitos com o nível de surf. A maré cheia proporcionou ondas grandes, com boa velocidade e muita oportunidade de manobra, consequentemente a disputa foi acirrada e com certeza foi a categoria que mais arrancou suspiros do público. Na final, disputaram Naison (PA), Patrick, José Tempinho e Gilvan Fusca, que aproveitam cada minuto da bateria para impressionar os juízes, no último tempo, Naison manobrou um aéreo e garantiu o primeiro lugar, e mais um troféu pro seu estado.

CATEGORIA MASTER

Com os surfistas locais mais experientes, a categoria Master teve 5 atletas em uma única bateria que enfrentaram o final de tarde com maré cheia na praia do Arrombado. Quadrado, Antônio Dipádua, Daniel, Ivanildo e Ariolindo mostraram experiência e boas manobras durante a bateria, representando o estado e os surfistas mais antigos do nosso litoral.

CATEGORIA FEMININA

A categoria feminino foi composta por três atletas, sendo uma delas a atleta cearense Rubenia Santos. Myrella Castro e Elisa Taynara fecharam a bateria e representaram o Piauí. A maré cheia e o final de tarde trouxe uma arrebentação e vento forte que dificultou a entrada das meninas na água e a formação de ondas. Sem oportunidade de ondas, segundo a organização, a bateria feminina foi considerada uma apresentação, e encerrou o quadro de competições.

REGATA KITE

No domingo, por volta 15h , aconteceu o Regata Kite, dando um show de cores e adrenalina no céu do litoral depois das baterias.

GAROTA SURF

Já com o por do sol, iniciou-se o Concurso Garota Surf 2016, que contou com 4 participantes: Elisa Taynara, Teresa Freitas, Marilia Gabriela e Marina Rodrigues.

Com informações do Piauí Surf