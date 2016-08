1° GRE realiza I Encontro de Instrutores e Intérpretes de Libras

A 1° Gerência Regional de Educação (GRE), localizada em Parnaíba, realizou, na última sexta feira (26), o I Encontro de Instrutores e Intérpretes de Libras. O encontro ocorreu no Colégio Liceu Parnaibano e teve como público-alvo, além dos intérpretes e instrutores, os professores de toda a comunidade escolar da 1° GRE.

O encontro teve como objetivo potencializar e reforçar a sensibilização desses profissionais na prática da inclusão de alunos da Educação Especial Ensino de Libras, por meio de oficinas de Jogos, Libras Básico, Libras Intermediário, Inclusão do Aluno Surdo e Surdo Cegueira.

Também na ocasião, os presentes tiveram a oportunidade de assistir palestras que buscaram informar como é o trabalho do instrutor e do intérprete de Libras, que muito contribuem para a inclusão do estudante com surdez, como afirma a gerente Safira Maria.

“No encontro nós tivemos a chance de destacar ainda mais o trabalho feito por eles, como esse trabalho deve ser valorizado. Também houve a integração entre os profissionais das libras e os professores regulares, no qual eles puderam aprender um pouco dessa linguagem e os que já sabiam, aperfeiçoaram”, conta.

Fonte: CCOM